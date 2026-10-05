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Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste...

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Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste...
Mevcut hesaplamalarda 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı da dört senaryoya göre farklı seviyelere çıkacak. İşte detaylar...
Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste... 1 15

Mevcut hesaplamalarda 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı da dört senaryoya göre farklı seviyelere çıkacak. Yüzde 6,67 zam halinde en düşük aylık 33 bin 631 TL, yüzde 7 zam halinde 33 bin 735 TL, yüzde 8,01 zam halinde 34 bin 53 TL, yüzde 8,05 zam halinde ise 34 bin 66 TL olacak.

Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste... 2 25

EMEKLİLERDE MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Tahminlerin alt ve üst sınırlarına göre bazı memur emeklilerinin maaşları şöyle hesaplanıyor:

Müsteşar: 119 bin 620 TL – 121 bin 167 TL

Genel müdür: 106 bin 10 TL – 107 bin 377 TL

Profesör: 85 bin 860 TL – 86 bin 969 TL

Pratisyen hekim: 73 bin 274 TL – 74 bin 221 TL

Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste... 3 35

Kaymakam: 70 bin 246 TL – 71 bin 154 TL

Başkomiser: 51 bin 70 TL – 51 bin 731 TL

Mühendis: 50 bin 877 TL – 51 bin 532 TL

Polis memuru: 50 bin 239 TL – 50 bin 884 TL

Öğretmen: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL

Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste... 4 45

Hemşire: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL

İmam-hatip: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL

Avukat: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL

Şube müdürü: 42 bin 327 TL – 42 bin 875 TL

Teknisyen: 36 bin 263 TL – 36 bin 732 TL

Memur: 33 bin 402 TL – 33 bin 834 TL

Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste... 5 55

KESİN ZAM İÇİN 3 VERİ DAHA BEKLENECEK

Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı henüz belli olmadı. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve varsa enflasyon farkıyla birlikte nihai zam oranı kesinleşecek.

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