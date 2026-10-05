Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste...

Mevcut hesaplamalarda 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı da dört senaryoya göre farklı seviyelere çıkacak. Yüzde 6,67 zam halinde en düşük aylık 33 bin 631 TL, yüzde 7 zam halinde 33 bin 735 TL, yüzde 8,01 zam halinde 34 bin 53 TL, yüzde 8,05 zam halinde ise 34 bin 66 TL olacak.
EMEKLİLERDE MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR
Tahminlerin alt ve üst sınırlarına göre bazı memur emeklilerinin maaşları şöyle hesaplanıyor:
Müsteşar: 119 bin 620 TL – 121 bin 167 TL
Genel müdür: 106 bin 10 TL – 107 bin 377 TL
Profesör: 85 bin 860 TL – 86 bin 969 TL
Pratisyen hekim: 73 bin 274 TL – 74 bin 221 TL
Kaymakam: 70 bin 246 TL – 71 bin 154 TL
Başkomiser: 51 bin 70 TL – 51 bin 731 TL
Mühendis: 50 bin 877 TL – 51 bin 532 TL
Polis memuru: 50 bin 239 TL – 50 bin 884 TL
Öğretmen: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL
Hemşire: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL
İmam-hatip: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL
Avukat: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL
Şube müdürü: 42 bin 327 TL – 42 bin 875 TL
Teknisyen: 36 bin 263 TL – 36 bin 732 TL
Memur: 33 bin 402 TL – 33 bin 834 TL
KESİN ZAM İÇİN 3 VERİ DAHA BEKLENECEK
Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı henüz belli olmadı. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve varsa enflasyon farkıyla birlikte nihai zam oranı kesinleşecek.