Memur emeklisi ocak ayında ne kadar maaş alacak? İşte o liste...

Mevcut hesaplamalarda 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı da dört senaryoya göre farklı seviyelere çıkacak. Yüzde 6,67 zam halinde en düşük aylık 33 bin 631 TL, yüzde 7 zam halinde 33 bin 735 TL, yüzde 8,01 zam halinde 34 bin 53 TL, yüzde 8,05 zam halinde ise 34 bin 66 TL olacak.