kusursuz bir cv'si var! Tüm oklar MOSSAD'ın kızıl serçesinde

ÖDEMELER ORTADOĞU'DAN

Gold Apollo şirketinin sahibi Hsu Ching-kuang, Macar şirkete lisans izni ve parça satış sürecini şöyle anlattı:

"3 yıl önce yalnızca Teresa olarak tanıdığım Tayvanlı bir kadın 'Macar BAC Consulting şirketinin temsilcisi' olarak bana ulaştı. İki aylık görüşmeden sonra satış ve Gold Apollo markasını kullanma izni sözleşmesi yaptık. Sonra alışılmadık bir talepte bulundular ve kendi ürünlerini tasarlamak ve üzerlerine şirketinin markasını koymak istediler. Onlara bizim çağrı cihazlarının estetik ve kolay kullanımlı olduğunu söyledim ve neden onları kullanmadıklarını sordum. Kendi mühendislerini yetiştirmek istediklerini söylediler. Başından sonuna kadar Lübnan'dan hiç bahsetmediler. Ancak ödemeleri tuhaftı. BAC'ın merkezi Budapeşte'de olmasına rağmen şirketin Orta Doğu'daki bir banka hesabından ödeme yapıldı. BAC'a, en son bu yılın başlarında çeşitli parçalar tedarik ettik."

Bu açıklama, haber ajanslarının Hizbullah yetkililerine dayandırdığı, "cihazların Şubat ayında satın alındığı" bilgisiyle örtüşüyor.