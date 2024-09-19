kusursuz bir cv'si var! Tüm oklar MOSSAD'ın kızıl serçesinde

HER SENARYO MOSSAD'A ÇIKIYOR
Amerikan New York Times gazetesi, Hizbullah'ın yakın zamanda aldığı çağrı cihazlarına İsrail'in gizlice patlayıcılar yerleştirdiğini duyurdu.
Sky News Arabia'ya göre, Mossad cihazların pillerine, Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce Nitrogliserin bileşiği enjekte etti.
Dünya medyası, saldırının nasıl gerçekleştirildiği değişik senaryolar yazdı. Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in çağrı cihazlarına gizlice patlayıcılar yerleştirdiğini duyurdu. Habere göre, Gold Apollo marka çağrı cihazları Lübnan'a ulaşmadan patlayıcılar cihazın içine gizlendi ve uzaktan tetiklenebilmesi için de bir anahtar vardı. Cihaza gelen mesajla da patlayıcı infilak ettirildi.