  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Komşuların 'park yeri' kavgasında kurşunlar konuştu!

Komşuların 'park yeri' kavgasında kurşunlar konuştu!

Komşuların 'park yeri' kavgasında kurşunlar konuştu: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Komşuların 'park yeri' kavgasında kurşunlar konuştu!
Yayınlanma:

Komşuların 'park yeri' kavgasında kurşunlar konuştu: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta yaşandı.

İnönü Mahallesi'nde araç park yeri nedeniyle Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö. (35) ile ismi henüz öğrenilemeyen komşuları arasında tartışma çıktı.

Komşuların 'park yeri' kavgasında kurşunlar konuştu!

TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI
Tartışma bir anda alevlendi. Büyüyen kavgada şüpheli şahıs, evinden aldığı tabancayla 2 kardeşe kurşun yağdırdı.

Otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan şüpheli, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Bu esnada otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan Emre Ö, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Komşuların 'park yeri' kavgasında kurşunlar konuştu!

KURTARILAMADI
Kavgada bacağından yaralanan Muhammet Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Emre Ö. ise Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Ö. müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fenerbahçe'de sıcak saatler: Transferi ünlü gazeteci duyurdu!Fenerbahçe'de sıcak saatler: Transferi ünlü gazeteci duyurdu!

Microsoft, 2025'te yapay zeka için 80 milyar doları gözden çıkardı!Microsoft, 2025'te yapay zeka için 80 milyar doları gözden çıkardı!

İstanbul'da esrarengiz olay: O iki okul, apar topar boşaltıldı!İstanbul'da esrarengiz olay: O iki okul, apar topar boşaltıldı!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
İstanbul'da esrarengiz olay: O iki okul, apar topar boşaltıldı!
İstanbul'da esrarengiz olay: O iki okul, apar topar boşaltıldı!
Öldür, 112'yi ara indirimi kap! 4 Ocak 2025 Gazete manşetleri
Öldür, 112'yi ara indirimi kap! 4 Ocak 2025 Gazete manşetleri
Balıkesir'de korkunç yangın: Evde çıkan yangında 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Balıkesir'de korkunç yangın: Evde çıkan yangında 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
Doğal gaz patlamasında 14 kişi yaralanmıştı: PALGAZ hakkında soruşturma açıldı!
Doğal gaz patlamasında 14 kişi yaralanmıştı: PALGAZ hakkında soruşturma açıldı!
Gümrük Muhafaza ekipleri operasyonda: Hepsi birbirinden lüks araçlara el konuldu!
Gümrük Muhafaza ekipleri operasyonda: Hepsi birbirinden lüks araçlara el konuldu!
Aydın'da ilginç olay: Çalıştıkları ücreti alamayınca, dairenin dış cephesini söktüler!
Aydın'da ilginç olay: Çalıştıkları ücreti alamayınca, dairenin dış cephesini söktüler!
Antalya'da vahşet: Tartışdığı eski eşinin üzerine benzin dökerek yaktı!
Antalya'da vahşet: Tartışdığı eski eşinin üzerine benzin dökerek yaktı!