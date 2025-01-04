Komşuların 'park yeri' kavgasında kurşunlar konuştu: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta yaşandı.

İnönü Mahallesi'nde araç park yeri nedeniyle Emre Ö. (34) ve ağabeyi Muhammet Ö. (35) ile ismi henüz öğrenilemeyen komşuları arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI

Tartışma bir anda alevlendi. Büyüyen kavgada şüpheli şahıs, evinden aldığı tabancayla 2 kardeşe kurşun yağdırdı.

Otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan şüpheli, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

Bu esnada otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışırken yaralanan Emre Ö, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kavgada bacağından yaralanan Muhammet Ö. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, Emre Ö. ise Gebze ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Ö. müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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