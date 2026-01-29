Kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege'de kuvvetli fırtına; Batı Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9, ilk saatlerde 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.