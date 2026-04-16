Son dakika... Kahramanmaraş'taki okul saldırısında, can kaybı 10'a yükseldi!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada: Dün Kahramanmaraş'taki okulda gerçekleşen silahlı saldırıda 1 öğretmen 8 öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Son gelen bilgilere göre, hastanede yaşam mücadelesi veren, bir kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 10'a yükseldi.

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı oldu. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz. Saldırgan 5 silah ve 7 şarjör ile gelmiş." dedi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Çiftçi, dün gerçekleşen saldırıda 1 öğretmen 8 öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Son gelen bilgilere göre, hastanede yaşam mücadelesi veren, bir kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 10'a yükseldi.

Çiftçi, "13 yaralı var. Yaralılarımızın 6 tanesi yoğun bakımda. 3'ünün de durumu kritik." demişti. Son duruma göre, hastanede tedavi altında 12 yaralı var.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Yusuf Tarık Gül de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Yaralıların ildeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü. Saldırgan hakkında konuşan Vali, “O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor.” dedi.

2 SINIFA ATEŞ AÇTI

5 silahla okula gelen saldırgan, 2 sınıfa ateş açmasının ardından olay yerinde can verdi. Silahların babasına ait olduğu ortaya çıktı.

SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI, ANNESİ GÖZALTINDA

Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında emniyet mensubu olan saldırganın babası Uğur Mersinli, tutuklandı. Saldırganın babasının ardından annesi Peyman Pınar Mersinli de gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) NSosyal hesabından silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamada bulunuldu.

