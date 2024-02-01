İzmir'de ticari takside dehşet! Üşümesin diye aldığı son yolcusu tarafından sırtından vuruldu, gasp edildi!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi sürücüsü, evine dönerken yolda üşümesin diye aldığı son müşterisi tarafından sırtından vurularak gasp edildi. O dehşet anları kameraya yansırken, saldırgan şahıs "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye şoföre nasihat verdi. Taksi şoförünün durumu ağır, hastanede tedavi görüyor.

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İzmir'de ticari takside dehşet! Üşümesin diye aldığı son yolcusu tarafından sırtından vuruldu, gasp edildi!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Buca ilçesi Göksu Mahallesi'nden yüzü maskeli müşteriyi alan taksi sürücüsü Oğuz E. (44), müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi.

Sırtından vuruldu

Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu. "Borcumuz ne kadar" diyen saldırgan, "221 lira kardeş" diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el artarda ateş etti.

"Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat verdi

Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken, araçtan inen saldırgan ön yolcu kapısını açarak aracın içerisine girip yaklaşık 10 dakika boyunca bir şeyler aradı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Dehşet anları kamerada!

Saldırgan müşterinin taksi şoförünü oyaladığı anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre yol gittikten sonra "Buca Belediyesi arka tarafında spor salonuna" gideceğini söyleyen saldırgana, taksi sürücüsünün "Abicim Gaziemir'deyiz" dediği ve saldırganın da "Orası olması gerekiyor" dediği duyuluyor.

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"Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz"

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırgan ise "Hastayım ondan takıyorum abi" diyor. Şoför Oğuz E. ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyuluyor.

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Polis her yerde saldırganı aranıyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Oğuz. E., burada ameliyata alındı. Şoförün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, saldırganı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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