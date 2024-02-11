İş arayana müjde! Bakanlık tek sefer için 5.700 lira verecek

Günlük hayatın zorlukları, enflasyon, kur farkları ve vergilerin bir sonucu olarak devlet desteği her zamankinden daha önemli hale geldi. Ortalama gelire sahip olanlar bile gelirleriyle geçinmekte zorlanırken, devletin hangi konularda finansal yardım sağladığı tartışma konusu oldu.

Bu nedenle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemdeki devlet yardımları hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, iş arayan kişilerin hesaplarına para gönderileceğini bildirdi. İhtiyaç sahipleri, Türkiye genelinde 50'den fazla sosyal yardım modeli ile destek sağlayan bakanlığı yakından takip ediyor.

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Sosyal devlet misyonunu sürdüren bakanlık, bu yıl da çeşitli alanlarda finansal destek sağlayacağını açıkladı. Son olarak, bakanlık, iş arayan ve işe başlayan kişilere nakit ödeme sağlanacağını açıkladı ve bu yardımların başvuru şartlarını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla işe girenlere ücret ödeneceğini bildirdi. Ayrıca, dezavantajlı gruplara İşe Başlama Yardımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Buna göre, İŞKUR aracılığıyla işe giren 18 ila 55 yaş arası kişilere bir kez ödeme yapılacak. Ek olarak, ödeme miktarı mevcut asgari ücretin üçte birini aştı.

Başlama Yardımı'ndan yararlanmak isteyenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığını belirtti. İŞKUR tarafından işe yerleştirilen ve kabul edilen kişilerin Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi aracılığıyla değerlendirileceğini ve 60 gün içinde ödemelerini alacaklarını açıkladı. Bu destek, ihtiyaç sahiplerine umut dolu bir başlangıç sağlamak için tasarlanmıştır.