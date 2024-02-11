Aile destek ödemesi yattı mı? Şubat ayı destek ödemesi ne kadar oldu?

Şubat ayında, her ay olduğu gibi, ihtiyaç sahibi ailelere aile destek paketi ödemeleri verilecektir. Bu programa başvurmak için gerekli koşulları karşılayan aileler, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

Başvuruları uygun olan aileler, onay aldıktan sonra on iki ay boyunca düzenli olarak para alabilirler. Başvuru yapmak isteyenlerin sıklıkla "Aile Destek ödemesinde zam var mı, ne kadar arttı?"

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Aile Destek Ödemesi Ne Zaman Yeniden Başlayacak?

Özellikle düşük gelirli aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ödemeler, bir önceki ayın ortasında hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırılır. Sonuç olarak, bu ayın ödemelerinin de tipik olarak 15 Şubat'tan itibaren hesaplara gönderilmesi bekleniyor.

Aile Destek Ödemelerine Şubat Ayında Zam Yapılacak Mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı için yapılacak zamlar ve ödeme tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ödemeler, geçen ay olduğu gibi Şubat ayında da genellikle ay ortasında yapılacak. Resmi bir açıklama yapıldıktan sonra haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.