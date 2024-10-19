Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi)
Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi)
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Hafta sonu nedeniyle düğünlerin çok olması sebebiyle düğünlerde takı takacaklar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ekim 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar ve 14 ayar altın fiyatları.