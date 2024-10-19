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Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi)

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Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi)
Hafta sonu nedeniyle düğünlerin çok olması sebebiyle düğünlerde takı takacaklar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ekim 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar ve 14 ayar altın fiyatları.
Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi) 1 18

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 2.997,87

SATIŞ(TL) 2.998,46

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.954,34 1,49 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi) 2 28

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 5.061,00

SATIŞ(TL) 5.120,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.051,00 1,37 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi) 3 38

GÜNCEL YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 10.091,00

SATIŞ(TL) 10.233,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.096,00 1,36 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi) 4 48

GÜNCEL TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 19.840,95

SATIŞ(TL) 20.236,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.016,30 1,10 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi) 5 58

GÜNCEL CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 20.181,00

SATIŞ(TL) 20.394,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.121,00 1,36 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi) 6 68

GÜNCEL 22 AYAR ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 2.823,37

SATIŞ(TL) 2.986,86

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.946,98 1,35 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi) 7 78

GÜNCEL 14 AYAR ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(TL) 1.678,69

SATIŞ(TL) 2.533,38

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.506,09 1,09 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi) 8 88

GÜNCEL ONS ALTIN FİYATLARI

ALIŞ(USD) 2.721,28

SATIŞ(USD) 2.722,05

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.693,01 1,08 %

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