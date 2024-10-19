Güncel altın fiyatları ne kadar! Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları (19 Ekim 2024 Cumartesi)

Hafta sonu nedeniyle düğünlerin çok olması sebebiyle düğünlerde takı takacaklar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Ekim 2024 Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar ve 14 ayar altın fiyatları.

1 8 GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 2.997,87 SATIŞ(TL) 2.998,46 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.954,34 1,49 % 2 8 GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 5.061,00 SATIŞ(TL) 5.120,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.051,00 1,37 % 3 8 GÜNCEL YARIM ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 10.091,00 SATIŞ(TL) 10.233,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.096,00 1,36 % 4 8 GÜNCEL TAM ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 19.840,95 SATIŞ(TL) 20.236,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.016,30 1,10 % 5 8 GÜNCEL CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 20.181,00 SATIŞ(TL) 20.394,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.121,00 1,36 % 6 8 GÜNCEL 22 AYAR ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 2.823,37 SATIŞ(TL) 2.986,86 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.946,98 1,35 % 7 8 GÜNCEL 14 AYAR ALTIN FİYATLARI ALIŞ(TL) 1.678,69 SATIŞ(TL) 2.533,38 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.506,09 1,09 % 8 8 GÜNCEL ONS ALTIN FİYATLARI ALIŞ(USD) 2.721,28 SATIŞ(USD) 2.722,05 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.693,01 1,08 %



