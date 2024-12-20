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Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları

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Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankası FED'in faizleri 250 baz puan düşürmesi piyasaları da etkiledi. Uzun süredir yatay seviyede seyreden altın fiyatları hafif yükseldiği görüldü. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Aralık 2024 güncel altın fiyatları.
Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.942,71

SATIŞ(TL) 2.943,03

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.930,08 0,44 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.793,00

SATIŞ(TL) 4.917,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.904,00 0,27 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.649,00

SATIŞ(TL) 9.831,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.808,00 0,23 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.092,81

SATIŞ(TL) 19.467,84

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.672,10 -1,04 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 5 58

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.208,00

SATIŞ(TL) 19.586,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.542,00 0,23 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 6 68

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.604,01

SATIŞ(USD) 2.604,38

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.596,87 0,29 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 7 78

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 84.580,00

SATIŞ(USD) 84.630,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 85.750,00 -1,31 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları 8 88

KAYNAK: BİGPARA

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