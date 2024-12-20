Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık 2024 Cuma güncel altın fiyatları

ABD Merkez Bankası FED'in faizleri 250 baz puan düşürmesi piyasaları da etkiledi. Uzun süredir yatay seviyede seyreden altın fiyatları hafif yükseldiği görüldü. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Aralık 2024 güncel altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.942,71 SATIŞ(TL) 2.943,03 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.930,08 0,44 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.793,00 SATIŞ(TL) 4.917,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.904,00 0,27 %

3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.649,00 SATIŞ(TL) 9.831,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.808,00 0,23 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.092,81 SATIŞ(TL) 19.467,84 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.672,10 -1,04 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.208,00 SATIŞ(TL) 19.586,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.542,00 0,23 % 6 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.604,01 SATIŞ(USD) 2.604,38 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.596,87 0,29 % 7 8 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 84.580,00 SATIŞ(USD) 84.630,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 85.750,00 -1,31 % 8 8 KAYNAK: BİGPARA



