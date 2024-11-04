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Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları

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Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları
Altın alacak ve satacaklar her gün güncel altın fiyatlarını araştırmaya ve takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 4 Kasım 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları.
Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 1 111

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.022,51

SATIŞ(TL) 3.022,99

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.018,55 0,15 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 2 211

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.064,00

SATIŞ(TL) 5.109,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.127,00 -0,35 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 3 311

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 10.099,00

SATIŞ(TL) 10.215,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.248,00 -0,32 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 4 411

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.903,44

SATIŞ(TL) 20.293,78

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.399,48 -0,52 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 5 511

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 20.208,00

SATIŞ(TL) 20.368,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.423,00 -0,27 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 6 611

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.737,81

SATIŞ(USD) 2.738,22

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.736,44 0,07 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 7 711

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.827,23

SATIŞ(TL) 2.983,17

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.991,06 -0,26 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 8 811

14 AYAR ALTIN NE KADAR*

ALIŞ(TL) 1.680,48

SATIŞ(TL) 2.530,18

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.536,25 -0,24 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 9 911

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 91.000,00

SATIŞ(USD) 91.050,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 91.000,00 0,05 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 10 1011

REŞAT ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 20.242,47

SATIŞ(TL) 20.402,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.423,00 -0,10 %

Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları 11 1111

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 20.525,43

SATIŞ(TL) 21.040,79

ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.150,38 -0,52 %

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