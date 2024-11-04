Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları
Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları
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Altın alacak ve satacaklar her gün güncel altın fiyatlarını araştırmaya ve takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 4 Kasım 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları.