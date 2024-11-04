Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram çeyrek ons altın fiyatları

Altın alacak ve satacaklar her gün güncel altın fiyatlarını araştırmaya ve takip etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 4 Kasım 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları.

1 11 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.022,51 SATIŞ(TL) 3.022,99 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.018,55 0,15 % 2 11 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 5.064,00 SATIŞ(TL) 5.109,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.127,00 -0,35 % 3 11 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 10.099,00 SATIŞ(TL) 10.215,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.248,00 -0,32 % 4 11 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.903,44 SATIŞ(TL) 20.293,78 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.399,48 -0,52 % 5 11 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.208,00 SATIŞ(TL) 20.368,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.423,00 -0,27 % 6 11 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.737,81 SATIŞ(USD) 2.738,22 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.736,44 0,07 % 7 11 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.827,23 SATIŞ(TL) 2.983,17 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.991,06 -0,26 % 8 11 14 AYAR ALTIN NE KADAR* ALIŞ(TL) 1.680,48 SATIŞ(TL) 2.530,18 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.536,25 -0,24 % 9 11 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 91.000,00 SATIŞ(USD) 91.050,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 91.000,00 0,05 % 10 11 REŞAT ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.242,47 SATIŞ(TL) 20.402,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.423,00 -0,10 % 11 11 ATA ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.525,43 SATIŞ(TL) 21.040,79 ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.150,38 -0,52 %



