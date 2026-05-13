Altın uçuşa geçti! Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar, kaç lira ediyor?
Yayınlanma:
13 Mayıs 2026 10:19
13 Mayıs 2026 Çarşamba günü güncel verilerle ekonomi verilerine de yansıyor. Altın yatırımcısının gözü piyasada: Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar, kaç lira ediyor? İşte günün ilk saatlerinde, Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları...
Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü güncel verilerle ekonomi verilerine de yansıyor. Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını, ata altın ve diğer altın türlerinin fiyat grafiği, yatırımı olanlar ile alış satış işlemi gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor. Altın fiyatları, yatırımcıların Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD enflasyon verilerine odaklanmasıyla hafif düşüş eğilimine girdi. ABD enflasyon verileri sonrası spot altının ons fiyatı 4 bin 700 doların altına gerilerken, piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ın İran açıklamaları ve Çin ziyareti öncesi temkinli hareket ediyor.
Son dakika altın fiyatları, küresel piyasalarda yatırımcıların Ortadoğu’daki gelişmeler ile ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanmasıyla yatay ve hafif negatif seyir izledi. Gram altın, aynı saatlerde önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 854 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 220 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 790 liradan satılıyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar, kaç lira ediyor? Kapalıçarşı canlı altın alış satış fiyatları
SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra spot altının ons fiyatı saat 15:40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 4 bin 698 dolardan işlem görüyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes sürecinin “yaşam destek ünitesinde” olduğunu belirtti. Trump, Tahran yönetiminin savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtın taraflar arasında ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.
ALTIN FİYATLARI CANLI 13 MAYIS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.869,05 TL
Gram altın satış fiyatı:6.869,93 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:11.142,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:11.258,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.701,28
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.701,80
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:44.433,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:44.879,00 TL
ATA ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Ata altın alış fiyatı:44.910,72 TL
Ata altın satış fiyatı:46.040,45 TL