Altın uçuşa geçti! Bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar, kaç lira ediyor?

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri bugün 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü güncel verilerle ekonomi verilerine de yansıyor. Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet altını, ata altın ve diğer altın türlerinin fiyat grafiği, yatırımı olanlar ile alış satış işlemi gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor. Altın fiyatları, yatırımcıların Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler ve ABD enflasyon verilerine odaklanmasıyla hafif düşüş eğilimine girdi. ABD enflasyon verileri sonrası spot altının ons fiyatı 4 bin 700 doların altına gerilerken, piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ın İran açıklamaları ve Çin ziyareti öncesi temkinli hareket ediyor.