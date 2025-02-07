Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları
Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları
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ABD başkanı olarak seçilmesi ve göreve başlaması ile beraber aldığı imzaladığı kararnamelerle dünyadaki tansiyonun yükselmesi ve ekonomik belirsizlikler baş göstermesi sonrası en güvenli yatırım olan altında önlenemez yükseliş devam ediyor. Peki bu gelişmeler doğrultusunda bugün gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar oldu. İşte 7 şubat 2025 Cuma güncel altın fiyatları.