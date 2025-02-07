Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları

ABD başkanı olarak seçilmesi ve göreve başlaması ile beraber aldığı imzaladığı kararnamelerle dünyadaki tansiyonun yükselmesi ve ekonomik belirsizlikler baş göstermesi sonrası en güvenli yatırım olan altında önlenemez yükseliş devam ediyor. Peki bu gelişmeler doğrultusunda bugün gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar oldu. İşte 7 şubat 2025 Cuma güncel altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.313,11 SATIŞ(TL) 3.313,56 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.296,24 0,53 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 5.440,00 SATIŞ(TL) 5.494,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.476,00 0,33 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 10.878,00 SATIŞ(TL) 10.985,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.952,00 0,30 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 21.308,42 SATIŞ(TL) 21.725,77 ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.661,10 0,30 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN ENKADAR? ALIŞ(TL) 21.691,00 SATIŞ(TL) 21.874,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.814,00 0,28 % 6 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.861,17 SATIŞ(USD) 2.861,45 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.856,59 0,17 % 7 8 KÜLÇE ALTIN EN KADAR? ALIŞ(USD) 92.200,00 SATIŞ(USD) 92.250,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 91.900,00 0,38 % 8 8 KAYNAK: BİGPARA



