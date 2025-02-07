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Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları

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Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları
ABD başkanı olarak seçilmesi ve göreve başlaması ile beraber aldığı imzaladığı kararnamelerle dünyadaki tansiyonun yükselmesi ve ekonomik belirsizlikler baş göstermesi sonrası en güvenli yatırım olan altında önlenemez yükseliş devam ediyor. Peki bu gelişmeler doğrultusunda bugün gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları ne kadar oldu. İşte 7 şubat 2025 Cuma güncel altın fiyatları.
Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.313,11

SATIŞ(TL) 3.313,56

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.296,24 0,53 %

Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.440,00

SATIŞ(TL) 5.494,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.476,00 0,33 %

Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 10.878,00

SATIŞ(TL) 10.985,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.952,00 0,30 %

Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 21.308,42

SATIŞ(TL) 21.725,77

ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.661,10 0,30 %

Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları 5 58

CUMHURİYET ALTIN ENKADAR?

ALIŞ(TL) 21.691,00

SATIŞ(TL) 21.874,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.814,00 0,28 %

Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları 6 68

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.861,17

SATIŞ(USD) 2.861,45

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.856,59 0,17 %

Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları 7 78

KÜLÇE ALTIN EN KADAR?

ALIŞ(USD) 92.200,00

SATIŞ(USD) 92.250,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 91.900,00 0,38 %

Donald Trump'ın kararları altının ateşini yükseltti! Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? 7 Şubat güncel altın fiyatları 8 88

KAYNAK: BİGPARA

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