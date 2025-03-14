Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları...

Dolar uçuşta! Altın, Euro'dan sonra Dolar da tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları...
Altın fiyatlarındaki rekorla birlikte dolar tarafında da yükseliş yaşanıyor.
Dolar yurt içi piyasalar henüz kapalıyla 36.8078 liraya kadar yükseldi. Böylece tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
Dolar gün içinde en düşük 36.6072 lirayı görmüştü.
EURO NE DURUMDA?
Euro 39.8146 lira, euro/dolar paritesi ise 1.08440 seviyesinde işlem görüyor.
STERLİN KURU
Sterlin 47.5159 liradan alıcı buluyor.