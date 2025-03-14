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  3. Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları...

Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları...

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Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları...
Dolar uçuşta! Altın, Euro'dan sonra Dolar da tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları...
Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları... 1 16

Dolar uçuşta! Altın, Euro'dan sonra Dolar da tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları...

Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları... 2 26

Altın fiyatlarındaki rekorla birlikte dolar tarafında da yükseliş yaşanıyor.

Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları... 3 36

Dolar yurt içi piyasalar henüz kapalıyla 36.8078 liraya kadar yükseldi. Böylece tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları... 4 46

Dolar gün içinde en düşük 36.6072 lirayı görmüştü.

Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları... 5 56

EURO NE DURUMDA?

Euro 39.8146 lira, euro/dolar paritesi ise 1.08440 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar uçuşta! Dolar tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı: İşte, dolar ve euro güncel fiyatları... 6 66

STERLİN KURU

Sterlin 47.5159 liradan alıcı buluyor.

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