Depoları fullemeyen kalmasın: Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Alınan bilgiye göre benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor, işte detaylar...
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1,14 lira artış bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzin 53,48 liraya, Ankara'da 54,31 liraya, İzmir'de ise 54,66 liraya yükselmesi bekleniyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR
Benzin fiyatlarına artış geliyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.14 lira zam gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 53 LİRAYI AŞACAK
Gelecek zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı geçecek, Ankara'da ise 54 liranın üzerine çıkacak.

