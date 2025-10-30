Depoları fullemeyen kalmasın: Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Alınan bilgiye göre benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor, işte detaylar...

Benzin fiyatlarına artış geliyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.14 lira zam gelmesi bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzin 53,48 liraya, Ankara'da 54,31 liraya, İzmir'de ise 54,66 liraya yükselmesi bekleniyor.

Gelecek zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı geçecek, Ankara'da ise 54 liranın üzerine çıkacak.



