CHP Genel merkezinden gerilimi artıracak yeni hamle: 81 il başkanlığına yazı gönderildi: Kılıçdaroğlu ihraç mı edilecek?
Yayınlanma:
28 Haziran 2025 21:42
Cumhuriyet Halk Partisinde "şaibeli kurultay" soruşturması tartışmaları devam ederken, mahkemenin kongre iptali ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar geri gelebileceği ihtimaline karşılık genel merkezden yeni bir hamle gelerek, 81 ile yazı gönderilmesi Kılıçdaroğlu'nun ihraç mı edilecek söylentilerini artırdı.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adı mutlak butlandı… CHP'de genel başkanın değiştiği 2023 kurultayına "şaibe karıştığı" iddiasıyla açılan davadan çıkacak karar merakla beklenirken gerilim günden güne tırmandı. Şaibeli kurultay hakkında Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde pazartesi günü görülecek davada mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacak olması Özgür Özel ve ekibinde panik yarattı.
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Göreve dönmeye sıcak baktığını pek çok kez dile getiren ve genel başkanlık koltuğuna göz kırpan Kılıçdaroğlu, davaya sayılı günler kala vites artırdı. CHP'li bazı vekillerden destek de alan Kemal Kılıçdaroğlu "Mahkeme kararını 'Tanımıyorum' diyemem. Bu partiyi 13 yıl ben yönettim. Kayyum gelse daha mı iyi olur" diyerek mutlak butlan kararı çıkması durumunda genel başkanlığı devralacağını açıkladı.
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"ÖZGÜR BEY'İ UYARDIM…"
Kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor. 'Göreve gelse bile partiyi yönetemez' yönündeki çıkışları gülümseyerek karşılıyorum. Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti. Asıl kayyum olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez" diyerek partisine döneceğini açıkladı.
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ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNDE BÜYÜK PANİK!
Bu sözleri, Özgür Özel ve yönetiminde panik yarattı. Belediyelerine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında her gün yeni bir detay ortaya çıkan CHP'de vekiller Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler olarak ayrıldı.
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EKREM İMAMOĞLU'NA REST: SEN KİM OLUYORSUN!
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk ile suçlanan ve Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edenler arasında yer aldı. İkilinin gündeminde 30 Haziran'daki mahkeme vardı. Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre ikili arasında fikir ayrılığı çıktı ve gerginlik yaşandı.
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"ÖZGÜR BEY İLE BERABER AÇIKLAMA YAPIN, BU KONU KAPANSIN"
İmamoğlu, kurultaydaki şaibe iddialarının partiyi böleceğini belirterek sert bir üslup ile Kılıçdaroğlu'na, "Kurultay meselesi çok uzadı. Özgür bey ile buluşun. Beraber bir açıklama yapın, bu konu artık kapansın." deyince masada gerginlik yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun hadsizlik yaptığını belirterek, "Sen kim oluyorsun da iki genel başkana ne yapacağını söylüyor, talimat veriyorsun" sözleriyle tepki gösterince görüşme sonlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun görüşmeden oldukça öfkeli ayrıldığı aktarılıyor.
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CHP ÇATIRDIYOR: 81 İL BAŞKANLIĞINA YAZI GÖNDERİLDİ!
CHP Genel Merkezi ise iddiaya göre gerilimi tırmandıracak yeni bir hamleye imza attı. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın iddiası, Genel Merkez'de yaşanan çıkmazı gün yüzüne çıkardı. Yarkadaş, Genel Merkez'in tüm il başkanlıklarına Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir metin gönderdiği iddiasını ortaya attı.
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KEMAL KILIÇDAROĞLU İHRAÇ MI EDİLECEK?
Öyle ki söz konusu metin il başkanlıkları tarafından zenginleştirilecek ve peş peşe yayınlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu karşıtı bir hava yaratılacak. Ardından ise Kılıçdaroğlu'nu İHRAÇ etmek için düğmeye basılacak.