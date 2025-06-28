CHP Genel merkezinden gerilimi artıracak yeni hamle: 81 il başkanlığına yazı gönderildi: Kılıçdaroğlu ihraç mı edilecek?

"ÖZGÜR BEY'İ UYARDIM…"

Kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor. 'Göreve gelse bile partiyi yönetemez' yönündeki çıkışları gülümseyerek karşılıyorum. Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti. Asıl kayyum olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez" diyerek partisine döneceğini açıkladı.