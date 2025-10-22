Büyük ucuzluk yaşanacak! Hal Kanunu Taslağı konusunda sona gelindi

KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Taslakta, şehirlerarası yollarda ve il-ilçe giriş ve çıkışlarındaki kontrollerin artırılması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulan yol kenarı denetim istasyonlarının da sebze ve meyve denetimlerinde kullanılması, bu kapsamda kolluk kuvvetlerinin yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı personelinin de görev alması yer alıyor.