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Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

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Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Orta doğuda yaşanan gerginlik ve İran ile İsrail arasında çıkması çok yüksek savaş nedeniyle altın fiyatlarında tedirginliğe neden olurken, altın yatırımcısı kararsız bir şekilde beklemekte. Peki Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? İşte 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 1 110

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.910,04

SATIŞ(TL) 2.910,52

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.921,56 -0,38 %

Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 2 210

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.966,00

SATIŞ(TL) 5.010,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.036,00 -0,52 %

Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 3 310

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.897,00

SATIŞ(TL) 10.015,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.066,00 -0,51 %

Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 4 410

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.614,98

SATIŞ(TL) 19.999,83

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.915,16 0,43 %

Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 5 510

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.792,00

SATIŞ(TL) 19.958,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.061,00 -0,51 %

Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 6 610

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.643,27

SATIŞ(USD) 2.643,63

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.653,58 -0,37 %

Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 7 710

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 89.050,00

SATIŞ(USD) 89.100,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 89.100,00 0,00 %

Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 8 810

22 AYARA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.768,83

SATIŞ(TL) 2.923,18

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.938,25 -0,51 %

Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 9 910

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.644,96

SATIŞ(TL) 2.489,62

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.500,12 -0,42 %

Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 10 1010

REŞAT ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.822,47

SATIŞ(TL) 19.988,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.061,00 -0,36 %

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