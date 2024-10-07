Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

Orta doğuda yaşanan gerginlik ve İran ile İsrail arasında çıkması çok yüksek savaş nedeniyle altın fiyatlarında tedirginliğe neden olurken, altın yatırımcısı kararsız bir şekilde beklemekte. Peki Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? İşte 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

1 10 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.910,04 SATIŞ(TL) 2.910,52 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.921,56 -0,38 % 2 10 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.966,00 SATIŞ(TL) 5.010,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.036,00 -0,52 % 3 10 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.897,00 SATIŞ(TL) 10.015,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.066,00 -0,51 % 4 10 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.614,98 SATIŞ(TL) 19.999,83 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.915,16 0,43 % 5 10 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.792,00 SATIŞ(TL) 19.958,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.061,00 -0,51 % 6 10 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.643,27 SATIŞ(USD) 2.643,63 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.653,58 -0,37 % 7 10 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 89.050,00 SATIŞ(USD) 89.100,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 89.100,00 0,00 % 8 10 22 AYARA ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.768,83 SATIŞ(TL) 2.923,18 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.938,25 -0,51 % 9 10 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.644,96 SATIŞ(TL) 2.489,62 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.500,12 -0,42 % 10 10 REŞAT ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.822,47 SATIŞ(TL) 19.988,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.061,00 -0,36 %



