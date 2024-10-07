Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
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Orta doğuda yaşanan gerginlik ve İran ile İsrail arasında çıkması çok yüksek savaş nedeniyle altın fiyatlarında tedirginliğe neden olurken, altın yatırımcısı kararsız bir şekilde beklemekte. Peki Bugün altın kaç TL? Gram, çeyrek ons altın ne kadar? İşte 7 Ekim 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları