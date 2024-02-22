Başvurular yeni başladı: Sağlık Bakanlığı 27 bin yeni personel alacak…

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 27.000 sözleşmeli personel alımı yapacak.

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KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarının ünvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ek dosyada paylaşıldı. Bu dosyaya ÖSYM üzerinden ulaşabilmek mümkün.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

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BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Adaylar tercihlerini, 21 Şubat 2024 – 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

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