Altın ve Bitcoin kapışmasında son durum: Yatırımcının iki gözbebeği 2024 yılında hareketli…

Ünlü analist Fred Krueger'e göre, yatırım dünyasında önemli bir değişiklik devam ediyor. Krueger, Bitcoin'in geleneksel 60/40 yatırım portföyünde temel bir olmaya hazır olduğunu aktardı.

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ENFLASYONA KARŞI BİTCOİN

Uzman, enflasyona karşı tercih edilen koruma olarak altının uzun süredir devam eden hakimiyetine meydan okuduğunu cesurca iddia ediyor.

Son 15 yıldaki olağanüstü performans geçmişine sahip Bitcoin'in, S&P 500 ile ilişkili olmayan zorlayıcı bir büyüme hikayesi sunduğunu ve onu çeşitlendirme ve büyüme arayan yatırımcılara çekici bir katkı haline getirdiğini savunuyor.

BİTCOİN-ALTIN KORELASYONU

2010 yılına kadar piyasanın en değerli metali olarak bilinen altına büyük bir rakip çıktı. 20068 yılında Bitcoin tanıtılsa da 2010 ve sonrasında güçlenmeye başladı. Her seferinde ise dijital altın olarak yatırımcının karşısına çıktı.

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ETF’LER REKABETİN ÜST SINIRI

Zamanla altın ve Bitcoin arasında tatlı bir rekabet oluştu. Bitcoin ETF'lerinin hızlı bir şekilde benimsenmesi, dijital varlıklar için geleneksel olanlara göre artan bir tercih olduğunu gösteriyor.

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GBTC de dahil olmak üzere önde gelen 10 Bitcoin ETF'sinin net kümülatif akışlarının sadece üç günde iki katına çıkarak 3 milyar doların üzerine çıkmasıyla, Bitcoin'in arkasındaki ivme hissedilir. Bu dalgalanma, altın ETF'lerin benzer kilometre taşlarına ulaşma hızıyla tam bir tezat oluşturuyor.

ALTIN VE BİTCOİN’İN ÖNEMLİ ROLÜ

Tecrübeli bir analist olan Charlie Morris, bize altının binlerce yıl boyunca kendini sürekli olarak yeniden icat ettiğini ve esnek bir parasal araç olarak hizmet ettiğini hatırlatıyor.

Altın ve Bitcoin'in bir yatırım portföyünde farklı roller üstleniyor, altının “güvenli liman" bir varlık ve Bitcoin'in "riskli" bir bileşen olarak hareket ettiğini savunuyor.

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