Borsa yatırımcısı dikkat! Yarın son gün, son fırsat… Bankalar üzerinden alınabiliyor!

Yılın dördüncü ve beşinci halka arzları bugün başladı. Borsa Istanbul’daki pozitif görünüm halka arzlara da yansıdı. Geçtiğimiz yılın sonlarında düşen halka arz yeniden tavan gittiğini gösterdi. Yeni çıkan halka arzlar için ise son fırsat yarın. İşte detaylar…

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Borsa yatırımcısı dikkat! Yarın son gün, son fırsat… Bankalar üzerinden alınabiliyor!

2023 senesinin sonlarında borsada risk iştahının oluşmasıyla halk arza çıkan şirketler tavan yerine taban açılış yapmıştı. Bu da halka arz yatırımcısını korkutmuştu. Ancak 2024 yılı BIST100 endeksi pozitif ayrıştı.

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BORSA İSTANBUL TOPLADI

Yeni yılla beraber zaman geçtikçe borsa rekor kırmaya başladı. 9.000 puanın üzerinde yer alan borsa, dolar bazlı da 300 doları geçebildi. Bu da hem yerli hem yabancı yatırımcı için iyi bir gösterge oldu.

Endeksin iyi gitmesiyle beraber halka arzlarda yeniden talep oluştu ve ilk çıkan iki halka arz borsada tavan gitti.

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İKİ HALKA ARZ İÇİN YARIN SON GÜN

SPK’dan onay alan Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alves Kablo Sanayi Ticaret A.Ş., bugün halka arz sürecine başladı.

Her iki şirkette 22 Şubat Perşembe ve 23 Şubat Cuma günü talep toplayacak. Yarın son işlem gününde de açık olacak. Bu yüzden halka arzlara yatırım yapmak isteyenler için yarın son fırsat.

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Halka arz alımı bankaların kendi içinde yer alan yatırım hesabından alınabiliyor. Hemen hemen her bankada iki şirketin talep toplaması bulunuyor.

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ŞİRKETLER KAÇ LOT VERİYOR?

Oba Makarnacılık en fazla 23 lot dağıtıyor Bir lotun değeri ise 39 lira 24 kuruş. Alves Kablo ise daha ucuz lot değerine sahip. En fazla 16 lot veren Alves Kablo’nun lot değeri 19,45 TL.

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