Yerli savaş uçağı KAAN’ın orduya katılacağı tarih belli oldu: Müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi…

Bir önceki gün Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş uçağı havalandı. Hem iç hem dış basında geniş yankı bulan KAAN’ın uçuşu büyük beğeni topladı. Peki ilk milli muharip uçağı ordunun envanterine ne zaman katılacak?

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Yerli savaş uçağı KAAN’ın orduya katılacağı tarih belli oldu: Müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler dolayısıyla şehir şehir dolaşıyor. Bugünkü durağı ise Denizli old.u AK Parti’nin Denizli mitinginde konuşan Erdoğan KAAN hakkında önemli bilgiler verdi.

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ORDUYA KATILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Milli muharip uçağı KAAN hakkında en çok merak edilen konulara Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklık getirdi. Denizli mitinginde yaptığı açıklamada ordunun envanterine ne zaman gireceğini duyurdu. İşte Cumhurbaşkanı’nın o açıklamaları;

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“2028 yılı sonunda KAAN'ın Hava Kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz. Varsın birileri, 'Yapamazsınız, başaramazsınız' demeye devam etsin. Ne derseniz deyin, yaptık, gökle buluşturduk. Ne dediler? Kalorifer peteği, süpürge sapı. Kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler.

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Varsın birileri Türkiye'nin potansiyelini, Türk milletinin gücünü hafife alsın. Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız. Ne kifayetsiz muhterislerin ne de ülkemizin başarılarından rahatsız olan beşinci kol elemanlarının umutlarımızı kırmasına izin vermeyeceğiz. İman varsa irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır.”

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MUHALİF OLANLARI ELEŞTİRDİ

“Buradan KAAN'ın ilk uçuşunu yapması sonrasında milletimizin sevincini paylaşan tüm siyasetçilere ülkem, milletim ve projeye hayat veren TUSAŞ mühendislerimiz adına teşekkür ediyorum. Olur olmaz, ilgili ilgisiz her konuya Ankara'daki ofislerinden yorum yapan, ellerine geçirdikleri her fırsatı insanımızı kutuplaştırmak için kullanan ancak dünkü tarihi başarımızla tek kelime etmeyen sabık siyasetçileri milletimizin takdirine havale ediyorum.

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