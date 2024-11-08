Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları

ABD Başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın zaferi ile sonuçlanması altın fiyatlarını vurarak fiyatların hızla düşmesine neden oldu Peki altının düşüşü sürer mi ne zaman yükselişe geçer Uzmanlar uyarıyor acele etmeyin. İşte 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları

1 12 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.972,02 SATIŞ(TL) 2.972,43 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.976,09 -0,12 % 2 12 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.966,00 SATIŞ(TL) 5.036,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.043,00 -0,14 % 3 12 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 9.932,00 SATIŞ(TL) 10.067,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.079,00 -0,12 % 4 12 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.543,19 SATIŞ(TL) 19.926,67 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.829,27 0,49 % 5 12 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.862,00 SATIŞ(TL) 20.060,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.088,00 -0,14 % 6 12 REŞAT ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.895,47 SATIŞ(TL) 20.093,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.088,00 0,03 % 7 12 ATA ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 20.153,92 SATIŞ(TL) 20.660,16 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.559,18 0,49 % 8 12 KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 88.750,00 SATIŞ(USD) 88.800,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.250,00 0,62 % 9 12 ONS ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 2.686,98 SATIŞ(USD) 2.687,31 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.704,66 -0,64 % 10 12 22 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.778,03 SATIŞ(TL) 2.937,39 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.942,16 -0,16 % 11 12 14 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 1.650,79 SATIŞ(TL) 2.499,53 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.502,79 -0,13 % 12 12 KAYNAK: BİGPARA



