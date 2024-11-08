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Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları

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Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları
ABD Başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın zaferi ile sonuçlanması altın fiyatlarını vurarak fiyatların hızla düşmesine neden oldu Peki altının düşüşü sürer mi ne zaman yükselişe geçer Uzmanlar uyarıyor acele etmeyin. İşte 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 1 112

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.972,02

SATIŞ(TL) 2.972,43

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.976,09 -0,12 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 2 212

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.966,00

SATIŞ(TL) 5.036,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.043,00 -0,14 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 3 312

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.932,00

SATIŞ(TL) 10.067,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.079,00 -0,12 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 4 412

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.543,19

SATIŞ(TL) 19.926,67

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.829,27 0,49 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 5 512

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.862,00

SATIŞ(TL) 20.060,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.088,00 -0,14 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 6 612

REŞAT ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.895,47

SATIŞ(TL) 20.093,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.088,00 0,03 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 7 712

ATA ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.153,92

SATIŞ(TL) 20.660,16

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.559,18 0,49 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 8 812

KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 88.750,00

SATIŞ(USD) 88.800,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 88.250,00 0,62 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 9 912

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.686,98

SATIŞ(USD) 2.687,31

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.704,66 -0,64 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 10 1012

22 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.778,03

SATIŞ(TL) 2.937,39

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.942,16 -0,16 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 11 1112

14 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 1.650,79

SATIŞ(TL) 2.499,53

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.502,79 -0,13 %

Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları 12 1212

KAYNAK: BİGPARA

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