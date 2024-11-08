Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Altında Trump etkisi! Altın fiyatları hızla düşüyor, altın daha da düşer mi? 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları
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ABD Başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın zaferi ile sonuçlanması altın fiyatlarını vurarak fiyatların hızla düşmesine neden oldu Peki altının düşüşü sürer mi ne zaman yükselişe geçer Uzmanlar uyarıyor acele etmeyin. İşte 8 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları