Altında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor, daha da düşer mi? 31 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son zamanlarda yukarı doğru seyir ederek gram altın kritik seviye olan 3 bin TL'yi aşmış son günlerde tekrar birazda olsa aşağı yöne doğru inmeye başlamıştı. Yatırımcılar bu düşüş devam eder mi, yoksa tekrar yukarı doğru ivme kazanır mı diye merak ederek araştırmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Ekim 2024 Perşembe günü güncel altın fiyatları.

1 6 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.066,09 SATIŞ(TL) 3.066,59 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.071,04 -0,15 % 2 6 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 5.114,00 SATIŞ(TL) 5.166,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.178,00 -0,23 % 3 6 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 10.195,00 SATIŞ(TL) 10.325,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.351,00 -0,25 % 4 6 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.057,54 SATIŞ(TL) 20.456,78 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.427,86 0,14 % 5 6 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.383,00 SATIŞ(TL) 20.572,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.628,00 -0,27 % 6 6 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.781,57 SATIŞ(USD) 2.781,99 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.787,53 -0,20 %



