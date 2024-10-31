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Altında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor, daha da düşer mi? 31 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

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Altında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor, daha da düşer mi? 31 Ekim 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son zamanlarda yukarı doğru seyir ederek gram altın kritik seviye olan 3 bin TL'yi aşmış son günlerde tekrar birazda olsa aşağı yöne doğru inmeye başlamıştı. Yatırımcılar bu düşüş devam eder mi, yoksa tekrar yukarı doğru ivme kazanır mı diye merak ederek araştırmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 31 Ekim 2024 Perşembe günü güncel altın fiyatları.
Altında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor, daha da düşer mi? 31 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 1 16

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.066,09

SATIŞ(TL) 3.066,59

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.071,04 -0,15 %

Altında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor, daha da düşer mi? 31 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 2 26

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.114,00

SATIŞ(TL) 5.166,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.178,00 -0,23 %

Altında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor, daha da düşer mi? 31 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 3 36

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 10.195,00

SATIŞ(TL) 10.325,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.351,00 -0,25 %

Altında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor, daha da düşer mi? 31 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 4 46

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 20.057,54

SATIŞ(TL) 20.456,78

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.427,86 0,14 %

Altında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor, daha da düşer mi? 31 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 5 56

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 20.383,00

SATIŞ(TL) 20.572,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.628,00 -0,27 %

Altında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor, daha da düşer mi? 31 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 6 66

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.781,57

SATIŞ(USD) 2.781,99

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.787,53 -0,20 %

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