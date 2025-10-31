Altın yeni bir rekora mı hazırlanıyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın yeni bir rekora mı hazırlanıyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...
Altın fiyatları, FED faiz kararı ardından haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. 31 Ekim Cuma bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını alış satış fiyatı, canlı ve anlık tablo ile mercek altına alındı. Önceki gün açıklanan FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında değer kaybı oluşsa da yükselişini sürdürüyor. Dün sabah yüzde 0.8 yükselişle 3 bin 961 dolardan işlem gören ons altın, gün içerisinde psikolojik sınır 4 bin dolar bandını aştı. Ons altın 4 bin 11,80 dolara kadar yükselirken; yurtiçinde gram altın da 5 bin 360 TL’ye çıktı. 31 Ekim Cuma haftanın son işlem gününde de ise ons altın 4.005 dolar seviyelerinden başlangıç yaparken, gram altın ise 5.407 liradan açılış yaptı. Bu bağlamda Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanların odağında yer alıyor. Peki Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 31 Ekim 2025 Cuma Kapalıçarşı ve serbest piyasada anlık altın alış satış fiyatları...