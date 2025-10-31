Altın yeni bir rekora mı hazırlanıyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN KONSEYİ DE REKOR BEKLİYOR

Öte yandan, Dünya Altın Konseyi’nin (WGC), altın talebine ilişkin üçüncü çeyrek raporuna göre, küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 artışla 1313 tona ulaştı. Bu talep, bugüne kadar çeyreklik dönemde görülen en yüksek seviye oldu. Talebin ekonomik karşılığı 146 milyar dolar oldu.

WGC Kıdemli Piyasalar Uzmanı Louise Street, “Zayıflayan ABD doları, düşen faiz beklentileri ve stagflasyon tehdidi, yatırım talebini daha da artırabilir. Altın bu yıl rekor üstüne rekor kırdı ve mevcut koşullar, fiyatlarda daha fazla yukarı yönlü hareketin mümkün olduğunu gösteriyor. Araştırmalarımız, piyasanın henüz doygunluğa ulaşmadığını ve altını elde tutmanın gerekçesinin hâlâ güçlü biçimde geçerli olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.