Altın yeni bir rekora mı hazırlanıyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın yeni bir rekora mı hazırlanıyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...
Altın fiyatları, FED faiz kararı ardından haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. 31 Ekim Cuma bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını alış satış fiyatı, canlı ve anlık tablo ile mercek altına alındı. Önceki gün açıklanan FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında değer kaybı oluşsa da yükselişini sürdürüyor. Dün sabah yüzde 0.8 yükselişle 3 bin 961 dolardan işlem gören ons altın, gün içerisinde psikolojik sınır 4 bin dolar bandını aştı. Ons altın 4 bin 11,80 dolara kadar yükselirken; yurtiçinde gram altın da 5 bin 360 TL’ye çıktı. 31 Ekim Cuma haftanın son işlem gününde de ise ons altın 4.005 dolar seviyelerinden başlangıç yaparken, gram altın ise 5.407 liradan açılış yaptı. Bu bağlamda Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatları canlı grafiği de yatırımcıların ve birikimi olanların odağında yer alıyor. Peki Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 31 Ekim 2025 Cuma Kapalıçarşı ve serbest piyasada anlık altın alış satış fiyatları...

ALTIN KONSEYİ DE REKOR BEKLİYOR

Öte yandan, Dünya Altın Konseyi’nin (WGC), altın talebine ilişkin üçüncü çeyrek raporuna göre, küresel altın talebi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 artışla 1313 tona ulaştı. Bu talep, bugüne kadar çeyreklik dönemde görülen en yüksek seviye oldu. Talebin ekonomik karşılığı 146 milyar dolar oldu.

WGC Kıdemli Piyasalar Uzmanı Louise Street, “Zayıflayan ABD doları, düşen faiz beklentileri ve stagflasyon tehdidi, yatırım talebini daha da artırabilir. Altın bu yıl rekor üstüne rekor kırdı ve mevcut koşullar, fiyatlarda daha fazla yukarı yönlü hareketin mümkün olduğunu gösteriyor. Araştırmalarımız, piyasanın henüz doygunluğa ulaşmadığını ve altını elde tutmanın gerekçesinin hâlâ güçlü biçimde geçerli olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerine yer verdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:5.411,57

Gram altın satış fiyatı:5.412,33

ÇEYREK ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı:9.175,00

Çeyrek altın satış fiyatı:9.307,00

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:3.997,90

Ons altın satış (USD) fiyatı:3.998,40

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış fiyatı:36.598,00

Cumhuriyet altın satış fiyatı:37.067,00

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 Ayar altın alış fiyatı:5.134,78

22 Ayar altın satış fiyatı:5.197,80

ATA ALTIN NE KADAR EDİYOR?

Ata altın alış fiyatı:37.150,32

Ata altın satış fiyatı:38.088,49

