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Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

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Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Son aylarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında piyasaların açıldığı Haftanın ilk günü Pazartesi günü gram altın kritik seviye olan 3 Bin TL'nin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Peki bugün Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2024 Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ve ons altın fiyatları.
Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.003,37

SATIŞ(TL) 3.003,79

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.995,42 0,28 %

Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.060,00

SATIŞ(TL) 5.109,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.051,00 1,15 %

Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 10.089,00

SATIŞ(TL) 10.212,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.096,00 1,15 %

Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.840,95

SATIŞ(TL) 20.236,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.016,30 1,10 %

Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 58

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 20.175,00

SATIŞ(TL) 20.349,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.121,00 1,13 %

Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 68

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.727,23

SATIŞ(USD) 2.727,79

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.721,66 0,23 %

Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 7 78

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.678,89

SATIŞ(TL) 2.529,64

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.506,09 0,94 %

Altın yeni bir rekora imza attı kritik seviyeyi aştı! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 88

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.823,30

SATIŞ(TL) 2.980,99

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.946,98 1,15 %

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