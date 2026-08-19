Altın sert düşüş sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
19 Ağustos 2026 10:43
Altın piyasası, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve Fed'in para politikası beklentileriyle yeniden yükselişe geçti. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Altın piyasası, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş ve Fed'in para politikası beklentileriyle yeniden yükselişe geçti. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
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Yaşanan sert değer kaybının ardından altın piyasası, ABD Hazine tahvil getirilerindeki gevşeme ve Fed’in para politikasına ilişkin beklentilerle yeniden artıya geçti. Gün içinde ons başına yüzde 0,5 primle 4.356,55 dolar seviyesinden işlem gören spot altın, kayıplarını telafi etme çabasına girdi.
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Gram altın da yüzde 0,3 yükselişle 6.700 seviyesine çıktı. Spot gümüş %0,4 değer kaybıyla ons başına 63,03 dolar seviyesine geriledi.
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GÖZLER FED TUTANAKLARINDA: FAİZ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR
Piyasaların odak noktasında, TSİ 18.00’de açıklanacak olan 28-29 Temmuz tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yer alıyor. Tutanaklarda özellikle şahin üyelerin argümanları ve olası görüş ayrılıkları mercek altına alınacak. ABD ekonomisinden gelen zayıf verilerin etkisiyle eylül ayında faizlerin sabit tutulma ihtimali artarken faiz artırım ihtimali azaldı.
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Güvercin tondaki mesajların altındaki yükselişi desteklemesi beklenirken; güçlü enflasyon Vurgusu ve faiz artışına işaret eden sert açıklamaların dolar ile tahvil getirilerini yukarı taşıyarak altın üzerinde baskı oluşturabileceği öngörülüyor.
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Altındaki toparlanmanın arkasındaki ana etkenlerden biri, küresel satış dalgasıyla zirveye çıkan ABD uzun vadeli tahvil getirilerinin salı günkü yüksek seviyelerinden geri çekilmesi oldu. Faiz getirisi bulunmayan altının fırsat maliyetini düşüren bu gelişmeye ek olarak, uzmanlar artan mali endişelerin de değerli metalleri desteklediğine dikkat çekiyor.
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JEOPOLİTİK GERİLİM VE ENERJİ PİYASASI ÇİFTE ETKİ YAPIYOR
Para politikasının yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmeler de takibini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile herhangi bir görüşme yapılmadığını ve Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu ifade etmesi, İran cephesinden gelen geçişlerin kapalı olduğu iddialarıyla çelişerek belirsizliği artırdı.
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Arz endişeleriyle petrol fiyatlarının üst üste dördüncü günde de yükselmesi, altın için çift taraflı bir dinamik yaratıyor. Artan çatışma ve jeopolitik riskler, güvenli liman talebiyle altını destekliyor. Petrol kaynaklı yüksek enflasyon endişeleri, merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini ertelemesine yol açarak altın üzerinde baskı riski oluşturuyor.