Altın sert düşüş sonrası yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

JEOPOLİTİK GERİLİM VE ENERJİ PİYASASI ÇİFTE ETKİ YAPIYOR

Para politikasının yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmeler de takibini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile herhangi bir görüşme yapılmadığını ve Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu ifade etmesi, İran cephesinden gelen geçişlerin kapalı olduğu iddialarıyla çelişerek belirsizliği artırdı.