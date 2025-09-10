Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın rekora doymuyor: Yeni güne çıkışla başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Eylül 2025 Çarşamba, güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 10 Eylül Çarşamba yani haftanın ikinci iş gününe yeni rekorla başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün gram altın 4 bin 834 lira çeyrek altın ise 8 bin 52 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 10 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...