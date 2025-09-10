  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Yayınlanma:
Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın rekora doymuyor: Yeni güne çıkışla başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Eylül 2025 Çarşamba, güncel altın fiyatları...
Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 111

Altın rekora doymuyor: Yeni güne çıkışla başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Eylül 2025 Çarşamba, güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 10 Eylül Çarşamba yani haftanın ikinci iş gününe yeni rekorla başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bugün gram altın 4 bin 834 lira çeyrek altın ise 8 bin 52 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel 10 Eylül altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 211

Altın fiyatları 10 Eylül Çarşamba bugün yani haftanın ikinci iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları hafta başında kaydedilen yukarı yönlü seyrini bugün de devam ettiriyor. Kaydedilen güncel verilere göre gram altın 4 bin 834 lira çeyrek altın ise 8 bin 52 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 311

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI DÜŞÜRDÜ!
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in bu ay faiz indireceği beklentisi ve doların zayıflaması ile yeniden rekor kırdı.

Altın fiyatları bu sabah yeni bir zirveye ulaştı. Doların zayıflaması ve bu ay Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin artmasıyla tahvil getirilerinin düşmesi, değerli metal talebini artırdı.Altın fiyatları bu sabah yeni bir zirveye ulaştı. Doların zayıflaması ve bu ay Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin artmasıyla tahvil getirilerinin düşmesi, değerli metal talebini artırdı.

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 411

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
4.836,09
4.836,54

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 511

ONS ALTIN
3.642,15
3.642,47

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 611

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
7.970,00
8.054,00

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 711

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
15.940,00
16.109,00

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 811

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
30.089,02
30.674,14

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 911

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
30.503,00
30.677,00

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1011

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altın rekora doymuyor: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 11 1111

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

HABERE YORUM KAT