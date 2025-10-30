  1. Anasayfa
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 30 Ekim 2025 Perşembe, Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...
Altın fiyatları tepetaklak oldu! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 30 Ekim 2025 Perşembe, Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 30 Ekim 2025 Perşembe günü takip ediliyor. Altın yatırımcıları ve birikimini altında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için 30 Ekim 2025 altın fiyatları belli oldu. Küresel piyasalarda yükseliş ivmesi yakalayan ONS altın, iç piyasada ise döviz kuru ve jeopolitik risklerin etkisiyle rekor seviyelerde seyrini sürdürüyor. Güne güçlü bir başlangıç yapan gram altın fiyatı 5 bin 300 TL bandının üzerindeki tutunuşunu korurken, küçük yatırımcının gözdesi çeyrek altın ve geleneksel yatırım aracı Cumhuriyet altını da tarihi zirvelerde işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (FED) ve dünya ekonomisine dair gelen son veriler ışığında altın fiyatlarının yönünü merak ediyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı ve serbest piyasada anlık, güncel ve detaylı 30 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu!

Canlı altın fiyatları 30 Ekim 2025 gününe hızlı başladı. Güvenli liman olarak görülen ve Türk yatırımcısının vazgeçilmezi olan altın, küresel ekonomik belirsizlikler, yüksek enflasyon ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle son dönemde yatırımcısına rekor kazançlar sağlamaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ONS altının psikolojik direnç seviyelerini aşarak 3.900 doların üzerinde işlem görmesi, yurt içinde ise Dolar/TL kurundaki güçlü seyrin devam etmesi, gram altın ve diğer ziynet altınlarının fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. 30 Ekim 2025 Perşembe sabahına Kapalı Çarşı ve serbest piyasalarda güçlü başlayan altın fiyatları, yatırımcılar tarafından "Altın düşer mi, yükselir mi?" sorularını beraberinde getiriyor. ABD'den gelen ekonomik veriler ve faiz politikalarına yönelik beklentiler, ONS altının anlık hareketlerini belirlerken, yurt içinde ise dövizdeki değişimler gram altının yönünü çiziyor. Peki, Gram altın ne kadar oldu? İşte 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış-satış fiyatı tablosu!

FED KARARI SONRASI ALTIN SERT DÜŞTÜ
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 3,75-4,00 aralığına çekti. Piyasa, bankanın faiz oranını 25 baz puan indireceğini tahmin ediyordu. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Aralık ayında nasıl ilerleyeceğimize dair farklı görüşler var. Aralık ayında başka bir faiz indirimi kesin değil, bundan çok uzaktayız. Aralık ayına ilişkin bir karar vermedik" ifadelerini kullandı.

Önceki gün sabah saatlerinde 4 bin 11 dolar seviyelerinde olan altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi 3990 dolara kadar gerilemişti. Altının ons fiyatı, karar sonrası önce 4 bin 4 dolar seviyesine çıktı, ardından yeniden 4 bin dolar seviyesinin altına indi. Fed başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası altın düşüşünü sürdürerek ons altın 3942 dolara kadar çekildi.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatı

Alış: 5.321,64

Satış: 5.322,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI 30 EKİM 2025

Alış: 9.088,00

Satış: 9.269,00

ONS ALTIN FİYATI 30 EKİM 2025

Alış 3.956,39 Dolar

Satış: 3.956,93 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 30 EKİM 2025

Alış: 36.240,00 TL

Satış: 36.903,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 30 EKİM 2025

Alış: 5578 TL

Satış: 5710 TL

