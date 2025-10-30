Altın fiyatları tepetaklak oldu! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

FED KARARI SONRASI ALTIN SERT DÜŞTÜ

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 3,75-4,00 aralığına çekti. Piyasa, bankanın faiz oranını 25 baz puan indireceğini tahmin ediyordu. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Aralık ayında nasıl ilerleyeceğimize dair farklı görüşler var. Aralık ayında başka bir faiz indirimi kesin değil, bundan çok uzaktayız. Aralık ayına ilişkin bir karar vermedik" ifadelerini kullandı.

Önceki gün sabah saatlerinde 4 bin 11 dolar seviyelerinde olan altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi 3990 dolara kadar gerilemişti. Altının ons fiyatı, karar sonrası önce 4 bin 4 dolar seviyesine çıktı, ardından yeniden 4 bin dolar seviyesinin altına indi. Fed başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası altın düşüşünü sürdürerek ons altın 3942 dolara kadar çekildi.