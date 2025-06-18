Altın fiyatları ne kadar? Altın iniyor mu Düşüyor mu? 18 Haziran 2025 güncel altın fiyatları, gram çeyrek...
Altın fiyatları ne kadar? Altın iniyor mu Düşüyor mu? 18 Haziran 2025 güncel altın fiyatları, gram çeyrek...
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İsrail - İran savaşı ile hızlı bir şekilde yükselişe geçerken son günlerde dalgalı bir seyirle gram altın 4bin 290 TL sevilerinde işlem görürken, yatırımcılar altın fiyatları düşer mi çıkar mı diye merak etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Altın iniyor mu Düşüyor mu? 18 Haziran 2025 güncel altın fiyatları.