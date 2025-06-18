Altın fiyatları ne kadar? Altın iniyor mu Düşüyor mu? 18 Haziran 2025 güncel altın fiyatları, gram çeyrek...

İsrail - İran savaşı ile hızlı bir şekilde yükselişe geçerken son günlerde dalgalı bir seyirle gram altın 4bin 290 TL sevilerinde işlem görürken, yatırımcılar altın fiyatları düşer mi çıkar mı diye merak etmeye devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Altın iniyor mu Düşüyor mu? 18 Haziran 2025 güncel altın fiyatları.

1 7 18 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.298,57 SATIŞ(TL) 4.299,05 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.301,01 -0,05 % 2 7 18 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 7.052,00 SATIŞ(TL) 7.115,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 7.139,00 -0,34 % 3 7 18 HAZİRAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 14.106,00 SATIŞ(TL) 14.232,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 14.278,00 -0,32 % 4 7 18 HAZİRAN 2025 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 27.710,71 SATIŞ(TL) 28.257,54 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.283,50 -0,09 % 5 7 18 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 28.126,00 SATIŞ(TL) 28.335,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 28.426,00 -0,32 % 6 7 18 HAZİRAN 2025 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 109.150,00 SATIŞ(USD) 109.200,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 109.550,00 -0,32 % 7 7 18 HAZİRAN 2025 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.380,56 SATIŞ(USD) 3.380,93 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.388,35 -0,22 %



