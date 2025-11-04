Altın düşüyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın düşüyor! Altın yatırımcılarının kafası karışık, altın ne zaman çıkacak? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 4 Kasım 2025 Salı günü büyük bir dikkatle takip ediliyor. Altın, bu sabah yeniden ons başına 4.000 doların altına geriledi. Doların üç ayın zirvesine yakın seyrini sürdürmesi, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflemesi değerli metale olan talebi sınırladı. Çin'in altın satışlarına yönelik vergi teşviklerini kaldırması ile 4 bin doların altına gerileyen ons altın ilerleyen saatlerde yeniden 4 bin dolar seviyesine tutundu. Altın uzmanı Çin'in bu kararının altın fiyatlarında daha derin bir düzeltme bekleyen yatırımcılar için memnuniyet verici olabileceğini ifade ediyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri...