  3. Altın düşüyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın düşüyor! Altın yatırımcılarının kafası karışık, altın ne zaman çıkacak? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Canlı altın fiyatları 4 Kasım 2025 Salı günü büyük bir dikkatle takip ediliyor. Altın, bu sabah yeniden ons başına 4.000 doların altına geriledi. Doların üç ayın zirvesine yakın seyrini sürdürmesi, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflemesi değerli metale olan talebi sınırladı. Çin'in altın satışlarına yönelik vergi teşviklerini kaldırması ile 4 bin doların altına gerileyen ons altın ilerleyen saatlerde yeniden 4 bin dolar seviyesine tutundu. Altın uzmanı Çin'in bu kararının altın fiyatlarında daha derin bir düzeltme bekleyen yatırımcılar için memnuniyet verici olabileceğini ifade ediyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

4 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altının ons fiyatı bugün yüzde 3.989,59 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 5391 TL'den işlem görüyor. Gram altın 5391 TL'den işlem görürken Kapalıçarşı'da 5575 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 9099 TL. Çin'den kritik altın hamlesi geldi. Çin, dünyanın en büyük altın piyasalarından birinde maliyetleri artırabilecek ve fiyat dinamiklerini değiştirebilecek önemli bir adımla altın satışlarına yönelik uzun süredir yürürlükte olan vergi teşvikini kaldırdı. Uzmanlar Çin'in bu hareketinin piyasaları olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları son dakika..

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Spot altın 3975 dolara kadar gerilemenin ardından düne göre yüzde 0,5 düşüşle 3.989,59 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 5391 TL'den işlem görürken Kapalıçarşı'da 5575 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 9099 TL.

Altın, yıl başından bu yana yüzde 53 değer kazandı ancak 20 Ekim’deki rekor seviyesinden yüzde 8’den fazla geriledi.

ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2025

Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Alış: 5.385,72 TL

Satış: 5.387,43 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 4 KASIM 2025

Alış: 9.002,00 TL

Satış: 9.087,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 4 KASIM 2025

Alış 3.983,67 Dolar

Satış: 3.984,25 Dolar

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Alış: 35.899,00 TL

Satış: 36.181,00 TL

TAM ALTIN FİYATI 4 KASIM 2025

Alış:35.686,91 TL

Satış: 36.400,89 TL

