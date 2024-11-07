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Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları

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Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasından sonra piyasalardaki hareketlilik artarak özellikle altın da önemli düşüşlere neden oldu. İnsanlar bu gelişmelerden sonra altında düşüş devam eder mi diye araştırmaya başladı. İşte 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.
Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 1 110

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.923,81

SATIŞ(TL) 2.924,42

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.925,31 -0,03 %

Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 2 210

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.926,00

SATIŞ(TL) 4.975,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.980,00 -0,10 %

Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 3 310

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.824,00

SATIŞ(TL) 9.946,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.954,00 -0,08 %

Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 4 410

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.447,61

SATIŞ(TL) 19.829,27

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.346,69 -2,54 %

Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 5 510

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.656,87

SATIŞ(USD) 2.657,33

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.660,73 -0,13 %

Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 6 610

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.649,00

SATIŞ(TL) 19.824,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.838,00 -0,07 %

Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 7 710

REŞAT ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.686,47

SATIŞ(TL) 19.860,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.838,00 0,12 %

Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 8 810

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 88.200,00

SATIŞ(USD) 88.250,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 90.500,00 -2,49 %

Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 9 910

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 20.055,35

SATIŞ(TL) 20.559,18

ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.095,65 -2,54 %

Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları 10 1010

KAYNAK: BİGPARA

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