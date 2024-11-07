Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları

ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasından sonra piyasalardaki hareketlilik artarak özellikle altın da önemli düşüşlere neden oldu. İnsanlar bu gelişmelerden sonra altında düşüş devam eder mi diye araştırmaya başladı. İşte 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.

1 10 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.923,81 SATIŞ(TL) 2.924,42 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.925,31 -0,03 % 2 10 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.926,00 SATIŞ(TL) 4.975,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.980,00 -0,10 % 3 10 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.824,00 SATIŞ(TL) 9.946,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.954,00 -0,08 % 4 10 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.447,61 SATIŞ(TL) 19.829,27 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.346,69 -2,54 % 5 10 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.656,87 SATIŞ(USD) 2.657,33 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.660,73 -0,13 % 6 10 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.649,00 SATIŞ(TL) 19.824,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.838,00 -0,07 % 7 10 REŞAT ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.686,47 SATIŞ(TL) 19.860,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.838,00 0,12 % 8 10 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 88.200,00 SATIŞ(USD) 88.250,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 90.500,00 -2,49 % 9 10 ATA ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 20.055,35 SATIŞ(TL) 20.559,18 ÖNCEKİ KAPANIŞ 21.095,65 -2,54 % 10 10 KAYNAK: BİGPARA



