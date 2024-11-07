Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın düşüşe geçti! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
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ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasından sonra piyasalardaki hareketlilik artarak özellikle altın da önemli düşüşlere neden oldu. İnsanlar bu gelişmelerden sonra altında düşüş devam eder mi diye araştırmaya başladı. İşte 7 Kasım 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.