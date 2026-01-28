Altın dur durak bilmiyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını alış-satış ne kadar, kaç TL ediyor?

FED faiz kararı öncesi gözler altın fiyatları son dakika gelişmelerine çevrildi. Altın fiyatları devam eden jeopolitik gerginlikler ile rekor üstüne rekor kırıyor. ABD Merkez Bankası Fed, iki gün süren toplantısı sonrası bu akşam faiz kararını açıklayacak. ABD Başkanı Trump'ın Fed'in faiz indirimine gitmesine yönelik baskısına karşın piyasalar bu akşam Fed'in faizi sabit bırakmasını bekliyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 28 Ocak 2026 Salı İstanbul Kapalı Çarşı altın alış satış fiyatı canlı takip grafiği ve canlı takip tablosu..