Altın dur durak bilmiyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını alış-satış ne kadar, kaç TL ediyor?
Yayınlanma:
28 Ocak 2026 09:41
Altın fiyatları dur durak bilmiyor, devam eden jeopolitik gerginlikler ile rekor üstüne rekor kırıyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını alış-satış ne kadar, kaç TL ediyor? İşte güncel altın fiyatları...
FED faiz kararı öncesi gözler altın fiyatları son dakika gelişmelerine çevrildi. Altın fiyatları devam eden jeopolitik gerginlikler ile rekor üstüne rekor kırıyor. ABD Merkez Bankası Fed, iki gün süren toplantısı sonrası bu akşam faiz kararını açıklayacak. ABD Başkanı Trump'ın Fed'in faiz indirimine gitmesine yönelik baskısına karşın piyasalar bu akşam Fed'in faizi sabit bırakmasını bekliyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 28 Ocak 2026 Salı İstanbul Kapalı Çarşı altın alış satış fiyatı canlı takip grafiği ve canlı takip tablosu..
ABD Merkez Bankası Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın doların değer kaybı ile açıklamaları sonrası zayıf dolar algısı güçlenerek dolar endeksi 4 yılın dibine geriledi. Doların gerilemesi yatırımcıyı güvenli liman talebi ile altına yönlendirdi. Son 11,5 yılın en düşük seviyesine inen Ocak ayı ABD tüketici güveni de yatırımcıyı altına yönlendirdi. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 28 Ocak 2026 serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA
Spot altın sabah saatlerinde 5247 dolar ile tarihi zirvesini görürken şu sıralarda ons altın 5243 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ise gün içerisinde 7324 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Şu sıralarda gram altın 7305 TL'den alıcı buluyor.
Spot gümüş 115,11 dolara çıkarak tarihi zirvesine yaklaştı. Platin ise 2692 dolar seviyesine çıktı.
28 OCAK 2026 ALTIN FİYATLARI ALIŞ- SATIŞ GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:7.334,19 TL
Gram altın satış fiyatı:7.335,17 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı:12.320,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:12.439,00 TL
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Ons altın alış (USD) fiyatı:5.259,13
Ons altın satış (USD) fiyatı:5.259,79
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI 28 OCAK 2026
Cumhuriyet altını alış fiyatı:49.127,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:49.568,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
Alış- 48.208,79 TL
Satış- 49.418,41 TL