Altın bir iniyor, bir çıkıyor: Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor?

1 9 Altın fiyatları, yatırımcısının takibinde: Kapalıçarşı ve serbest piyasa verileri, alım satım fiyatları sürekli güncellenmekte... Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira ediyor? İşte, 15 Nisan 2026 Çarşamba, güncel altın fiyatları... 2 9 Altın fiyatları, Kapalıçarşı ve serbest piyasa verileri ile alım satım işlemi olanlar tarafından sık sık kontrol ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, 15 Nisan 2026 Çarşamba anlık ve canlı verilerle ekonomi grafiklerine anbean yansıyor. Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka açıklamaları sonrasında tarafların 'yeniden masaya dönme' olasılığı piyasalara moral verdi. Bu durum altın fiyatlarına da yansıdı. Bu gelişmeyle altın fiyatlarında ibre de yukarı döndü. Ons altın günü 4 bin 805,01 dolardan, gram altın ise 6 bin 902 TL’den kapattı. Uzmanlar, ateşkesin devam etmesi halinde altın fiyatlarının da yükselişini sürdüreceğini ifade ediyor. Ancak bugün altın fiyatları hafif geriledi. Gram altın yeni işlem gününe 6.937 TL bandında, ONS altın ise 4.826 TL seviyelerinden başladı. Çeyrek altın ise 11.437 TL ile yeni günün açılışını yaptı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatları son durum nedir? İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı... 3 9 Serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları, son dakika verileri ile yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, piyasalardaki risk iştahını destekliyor. Yatırımcı davranışları göz önünde bulundurulduğunda günlük olumlu açıklamalar piyasaların yönünü belirliyor. Uzmanlar, Hürmüz ablukasının uzun sürmesinin ekonomik sorunlar getireceği uyarısında bulunuyor. Diğer taraftan ise 'yeniden anlaşma' açıklamaları piyasalar üzerinde olumlu etki bırakıyor. Bu durum önceki gün altın fiyatlarına artış olarak yansıdı. Uzmanlara göre ateşkes devam ederse altın da yükselişini sürdürecek. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve ONS altın ne kadar, kaç lira oldu? İşte ayrıntılar... 4 9 ALTIN FİYATLARINDA HAFİF GERİLEME İran - ABD arasında müzakerelerin tekrar başlayabileceği haberi ile bir haftanın zirvesine yakın seyreden altın fiyatları, sabah saatlerinde bu seviyeden hafif geriledi. Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın İran ile yapılacak ateşkes görüşmelerinin önümüzdeki 2 gün içinde Pakistan'da yeniden başlayabileceğini açıklaması üzerine haftalık zirvesine yakın seyretti. Ancak daha sonra bu seviyeden dönen altın hafif geriledi. 5 9 CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:6.939,80 TL Gram altın satış fiyatı:6.940,72 TL 6 9 ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA? Çeyrek altın alış fiyatı:11.251,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:11.442,00 TL 7 9 ONS ALTIN FİYATLARI Ons altın alış (USD) fiyatı:4.826,72 Ons altın satış (USD) fiyatı:4.827,30 8 9 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? Cumhuriyet altını alış fiyatı:44.902,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı:45.697,00 TL 9 9 KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 15 NİSAN 2026 Alış:6.876 TL Satış:6.978 TL



