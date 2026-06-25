Akın akın AK Parti'ye geçişler devam ediyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor!

Son dakika... Akın akın AK Parti'ye geçişler devam ediyor: AK Parti'ye katılması beklenen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mutlak butlan kararının ardından krizlerden kurtulamadı. Parti içinde 'çift başlı' genel başkan krizi sürerken istifalar da üzerine eklendi. İstifa eden parti milletvekilleri ve bazı belediye başkanları, AK Parti'ye geçme kararı almıştı. Bu kapsamda AK Parti'ye yeni katılımlar da devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. Özdemir'in rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Ankara'nın Haymana ilçesi Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etmiş ve AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda AK Parti’ye katılmıştı.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a AK Parti Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat parti rozetini taktı.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partinin yaşadığı krizlerin ardından CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve Özgür Özel'e sert tepki göstermişti

Özarslan’ın açıklamalarında özellikle Özgür Özel’in üslubu ve parti yönetim anlayışı sert ifadelerle eleştirilmişti.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

“Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?" sözleriyle tepki göstererek istifasını duyuran Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı söyleniyordu.

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Habertürk Siyaset Muhabiri Mahir Kılıç, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile gerçekleştirdiği görüşmede Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddiaları doğruladığını söyledi.

Bugün ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'den istifa eden Mesut Özarslan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

RASİM ARI DA AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, 2021 yılında görevinden ayrılmıştı. Daha sonra İYİ Parti’ye katılan Arı, 2024 yerel seçimlerinde bu partinin adayı olarak yeniden Nevşehir Belediye Başkanı olmuştu.

Arı'nın da bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Bu kapsamda Arı'nın bugün AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği görüldü.

Kaynak: Haber7

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