Son dakika haberi... Venezuela'dan Başkan Erdoğan'a dayanışma teşekkürü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Rodriguez, içten dayanışma sözleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınlamış olduğu taziye mesajı için teşekkür etti.

VENEZUELA'DAN TEŞEKKÜR

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, içten dayanışma sözleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki ayrı depremin ardından resmi bir başsağlığı mesajı yayımladı. Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

BU ACI VE ZOR GÜNLERİNDE YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan felaketin ardından yaralılara şifa dilerken, Türkiye'nin Venezuela ile olan güçlü bağlarına dikkat çekerek taziye dileklerini şu sözlerle ifade etti:

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"Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."

Venezuela'da kısa süre arayla yaşanan şiddetli sarsıntılar ülkede büyük paniğe neden olurken, yetkililerin bölgede hasar tespit ve arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber7

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