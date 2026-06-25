Kahramanmaraş'ta feci yangın: Apartmanda çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi!

Son dakika... Kahramanmaraş'ta bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların engelli olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta bir binada çıkan yangından acı haberler geldi.

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri de ortaya çıktı. Engelli olduğu öğrenilen Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı kahreden yangında hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

"ALEVLER ÇOK YÜKSEKTİ"

Olayın görgü tanığı Melih Çevik, "Ani oldu hiçbir şey anlayamadım. Ben çalışıyordum birden yangını görünce yardım etmek istedim. Bana ıslak bir battaniye verdiler onunla girdim insanları kurtarmaya çalıştım. İki çocuk alabildim. Alevler çok yüksekti ben de rahatsız oldum. İkinci bir müdahale yapmak istedik itfaiyeci arkadaşlar yetişti onlar çıkardı" diye konuştu.

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