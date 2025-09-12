5 yaşındaki kız dehşeti anlatmış 'babam tuttu dedem kesti' demişti! Katil dededen pişkin sözler!

"MALLAR KENDİLERİNE GEÇSİN DİYE YAPIYORLAR"

Başak Gürkan Arslan'ın ailesinin avukatı Alperen Bektaş, tarafların anlaşmalı olarak boşanacaklarını ve boşanma duruşmasına 14 gün kala müvekkilinin öldürüldüğünü söyleyerek, "Taraflar arasında herhangi bir tazminat, hak alacak talebi bulunmamaktaydı. Başak Hanım kendisi için de herhangi bir nafaka isteğinde bulunmamıştı. Böyle bir tazminat ya da nafaka, hak ve alacak talebi yoktu. Yalnızca çocuğun giderleri için 500-600 TL gibi bir nafaka talebi bulunmaktaydı. Karşı taraf beyanlarında, Başak Hanım'ın evlilik içinde kusurlu olduğunu ifade ediyor. Asla kabul etmemekle birlikte yaptıkları iğrenç bir davranış; bizim için sapkın bir zihniyetin de göstergesi. Evlilik içinde edilmiş malların kendilerine geçmesi için yapılan, gerçekten son derece sağlıksız bir ruhun sonucu diyebilirim" ifadelerini kullandı.