2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 110351123 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 110351123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Yapı Denetimi Bölümü Alaplı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Yapı Denetimi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: 228,42031
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.008.572
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110351123
ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
FAKÜLTE: Yapı Denetimi
ŞEHİR: Zonguldak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 228,42031
Başarı Sıralaması: 2.008.572
Kontenjan 2022 – 2023 : 25+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,87543
Başarı Sıralaması: 2.162.755
Kontenjan 2022: 25+1
Yerleşen 2022: Doldu-26
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1608925
Kontenjan 2021: 25+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-5