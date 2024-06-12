2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110310144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 110310144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 491,68460

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 175

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 24.091

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110310144

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 491,68460

Başarı Sıralaması: 24.091

Kontenjan 2023 – 2024 : 170+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 175

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 488,84661

Başarı Sıralaması: 25.1

Kontenjan 2022: 170+5

Yerleşen 2022: 175

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 435,28318

Başarı Sıralaması : 18.998

Kontenjan 2021 : 170+5

Yerleşen 2021 : 175

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 497,11670

Başarı Sıralaması: 17.5

Kontenjan 2020 : 160+4

Yerleşen 2020 : 164

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.