2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110310144

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 110310144

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak  ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 110310144 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170+5+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 175 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 491,68460

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 175

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 24.091

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110310144   

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 491,68460

Başarı Sıralaması: 24.091

Kontenjan 2023 – 2024 : 170+5+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 175

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 488,84661

Başarı Sıralaması:  25.1

Kontenjan 2022:  170+5

Yerleşen 2022: 175

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 435,28318

Başarı Sıralaması :  18.998

Kontenjan 2021 :  170+5

Yerleşen 2021 : 175

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 497,11670

Başarı Sıralaması:  17.5

Kontenjan 2020 :  160+4

Yerleşen 2020 : 164

taban-taban-puanlari.jpg

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 İstanbul Aydın Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202412464
2024 İstanbul Aydın Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 202412464
2024 İstanbul Medipol Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203190119
2024 İstanbul Medipol Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)   Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203190119
2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111610749
2024 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kimya Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111610749
2024 Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208810088
2024 Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208810088
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı