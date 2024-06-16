2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 110351292 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 110351292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 75+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Dolmadı-78 kişi yerleşmiştir.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 290,58589

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.000.581

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110351292

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 290,58589

Başarı Sıralaması: 1.000.581

Kontenjan 2022 – 2023 : 75+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-78

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,10794

Başarı Sıralaması: 950.068

Kontenjan 2022: 75+2

Yerleşen 2022: Doldu-77

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.77234

Başarı Sıralaması: 902690

Kontenjan 2021: 75+2

Yerleşen 2021: Doldu-77