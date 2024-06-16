2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 110390142 Ücretsiz

110390142 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 110390142 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 110390142 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-96 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 281,09462

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.128.925

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110390142

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 281,09462

Başarı Sıralaması: 1.128.925

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-96

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 277,42509

Başarı Sıralaması:  1.077.102

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022:  Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227.53172

Başarı Sıralaması:  1062690

Kontenjan 2021:  90+3

Yerleşen 2021:  Doldu-93

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