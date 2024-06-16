2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 110390161 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 110390161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Dolmadı-95 kişi yerleşmiştir.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 245,58248

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.691.344

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110390161

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 245,58248

Başarı Sıralaması: 1.691.344

Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-95

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,33291

Başarı Sıralaması: 1.982.796

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: Doldu-93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622321

Kontenjan 2021: 90+3

Yerleşen 2021: Dolmadı-92