2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 110390161 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü tercih kod numarası 110390161 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümüne Dolmadı-95 kişi yerleşmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Puanı: 245,58248
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.691.344
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110390161
ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
ŞEHİR: Zonguldak
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 245,58248
Başarı Sıralaması: 1.691.344
Kontenjan 2022 – 2023 : 90+3+0+3+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-95
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,33291
Başarı Sıralaması: 1.982.796
Kontenjan 2022: 90+3
Yerleşen 2022: Doldu-93
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1622321
Kontenjan 2021: 90+3
Yerleşen 2021: Dolmadı-92