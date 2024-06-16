2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 110350928 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 110350928 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 323,35985

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 634.253

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110350928

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 323,35985

Başarı Sıralaması: 634.253

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,04774

Başarı Sıralaması: 605.934

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275.03736

Başarı Sıralaması: 535685

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72