2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 110390097 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 110390097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 273,20236

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.242.664

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110390097

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 273,20236

Başarı Sıralaması: 1.242.664

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,82314

Başarı Sıralaması: 1.325.897

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.68598

Başarı Sıralaması: 1291146

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62