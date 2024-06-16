2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Madencilik Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 110390159 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Madencilik Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 110390159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Madencilik Teknolojisi Bölümü Zonguldak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Madencilik Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Madencilik Teknolojisi Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 253,72362

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Madencilik Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.551.298

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110390159

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Madencilik Teknolojisi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 253,72362

Başarı Sıralaması: 1.551.298

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,43742

Başarı Sıralaması: 1.451.070

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188.30025

Başarı Sıralaması: 1594534

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41