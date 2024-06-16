2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 110390164 Ücretsiz

110390164 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 110390164 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 110390164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü   Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 280,35933

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.139.255

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110390164

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 280,35933

Başarı Sıralaması: 1.139.255

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,55434

Başarı Sıralaması:  1.008.281

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236.4532

Başarı Sıralaması:  953002

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202090389 İÖ-Ücretli
2024 Işık Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 202090389 İÖ-Ücretli
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 102190045 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 102190045 Ücretsiz
2024 Balıkesir Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 101571296 İÖ-Ücretli
2024 Balıkesir Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 101571296 İÖ-Ücretli
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 108150383 Ücretsiz
2024 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 108150383 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları