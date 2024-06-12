2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110310392

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110310392

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak  ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Ereğli Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 110310392 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Ereğli Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 386,56166

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 128.232

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110310392   

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Ereğli Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 386,56166

Başarı Sıralaması: 128.232

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,10146

Başarı Sıralaması:  121.296

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 341,90291

Başarı Sıralaması :  101.546

Kontenjan 2021 :  50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,92735

Başarı Sıralaması:  99.7

Kontenjan 2020 :  50+2

Yerleşen 2020 : 52

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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