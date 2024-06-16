2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Deniz ve Liman İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 110351229 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 110351229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 252,06084

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.579.408

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110351229

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Deniz ve Liman İşletmeciliği

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 252,06084

Başarı Sıralaması: 1.579.408

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,97445

Başarı Sıralaması: 1.476.988

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.55457

Başarı Sıralaması: 1556026

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62