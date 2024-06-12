2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110310629

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 110310629 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 411,30786
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 97.195
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110310629
ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Zonguldak
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 411,30786
Başarı Sıralaması: 97.195
Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 72
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,37518
Başarı Sıralaması: 105.686
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 316,28462
Başarı Sıralaması : 136.127
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,82094
Başarı Sıralaması: 162
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.